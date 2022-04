La semaine de Clément Viktorovitch : pourquoi Marine Le Pen et Emmanuel Macron parlent-ils encore du débat ?

À deux jours du second tour de l’élection présidentielle, Clément Viktorovitch décrypte les mots de l’actualité et analyse les discours de nos politiques. Cette semaine, le politologue se concentre sur les prises de parole de Marine Le Pen et Emmanuel Macron suite au débat de l’entre-deux-tours. Depuis mercredi, les candidats ne cessent de revenir sur ce débat pour tenter de biaiser notre mémoire et l’orienter en leur faveur. Leur objectif : être déclaré grand vainqueur de ce match politique. Ce vendredi 22 avril, notre spécialiste de la rhétorique détaille les arguments avancés par Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour gagner cette bataille des souvenirs. Cette semaine, la candidate du Rassemblement national a eu recours à un procédé bien utile : le sophisme du « vrai Ecossais ». Une logique rhétorique qui permet d’écarter les arguments les plus dérangeants. Ce n’est pas une première pour Marine Le Pen. Clément Viktorovitch revient, ce soir, sur la figure de style utilisée par la candidate pour écarter les critiques les moins « valables ».