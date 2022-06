La semaine de Clément Viktorovitch : que signifie le « aucune voix ne doit manquer à la République » d’Emmanuel Macron ?

À deux jours du second tour des élections législatives, Clément Viktorovitch décrypte les mots de l’actualité et analyse les discours de nos politiques. Le politologue se concentre, ce vendredi 17 juin, sur la déclaration d’Emmanuel Macron. Mardi, il a affirmé qu’« aucune voix ne doit manquer à la République » pour inviter les électeurs à voter pour son camp. Une manière pour le chef de l’Etat de dire aux Français qu’ils sont soit avec lui, soit en dehors de la République. La formule d’Emmanuel Macron n’est autre qu’un glissement des premiers appels visant, à l’époque, à voter contre le Rassemblement national. Aujourd’hui, le parti d’extrême-droite a achevé sa normalisation et les invitations à lui faire barrage, peu importe l’adversaire, sont moins nombreuses. Un glissement des prises de parole des politiques français sur lequel Clément Viktorovitch revient, ce vendredi, sur le plateau de Quotidien.