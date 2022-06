La semaine de Clément Viktorovitch : quelle est la tactique d’Emmanuel Macron pour négocier avec les députés LR ?

Chaque semaine, Clément Viktorovitch décrypte les mots de l’actualité et analyse les discours de nos politiques. Le politologue se concentre, ce vendredi 24 juin, sur l’allocution d’Emmanuel Macron suite aux résultats du second des élections législatives. Face à la majorité relative de son clan à l’Assemblée nationale, le président de la République a tendu la main aux groupes parlementaires d’opposition pour un possible accord. Sans vraiment prendre les devants. Le rapport de force ne penche pourtant pas en sa faveur comme nous l’explique, ce soir, Clément Viktorovitch sur le plateau de Quotidien. La Nupes a réalisé une percée lors du second tour des élections législatives. Reste que Jean-Luc Mélenchon n’a pas réussi son pari : il ne sera pas Premier ministre. Pourtant quand il a pris la parole dimanche, le leader Insoumis n’avait pas l’air si déçu. Une capacité à affronter la défaite et à remotiver les troupes sur lequel notre politologue revient, ce soir, dans sa chronique.