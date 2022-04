La semaine de Clément Viktorovitch : quels messages se cachent derrière les affiches de campagne des candidats ?

À deux jours du premier tour de l’élection présidentielle, Clément Viktorovitch décrypte les mots de l’actualité et analyse les discours de nos politiques. Pour cette dernière journée de campagne officielle, le politologue se concentre sur la rhétorique des slogans et des affiches, désormais placardées devant tous les bureaux de vote. Quelques mots et images qui en disent beaucoup sur nos douze candidats. Assonance, tautologie, mots flous et concepts moralisateurs : de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour en passant par Jean Lassalle et Emmanuel Macron, tous cherchent à attirer de nouveaux électeurs sans que ce soit toujours un succès. Ce vendredi 8 avril, notre spécialiste de la rhétorique fait un tour d’horizon des affiches de campagne des candidats et revient sur leur signification.