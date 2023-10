La situation à Gaza proche de devenir incontrôlable

Moins de dix jours après les attaques terroristes lourdement meurtrières qui ont endeuillé son peuple, Israël a décidé de frapper très fort la bande de Gaza en guise de riposte. Le territoire est massivement bombardé depuis une semaine. Les pertes humaines se chiffreraient désormais à plus de 2700 personnes. La position de l’Etat hébreu et du ministère de la Défense, qui s’est exprimé, est claire et particulièrement ferme. L’objectif est de viser et détruire le Hamas quel qu’en soit le coût humain. L’armée israélienne lâche malgré tout des tracts un peu partout dans Gaza pour inciter les populations à fuir rapidement alors qu’un blocus est toujours en place et que l’ONU dénonce une « catastrophe humanitaire inédite ». L’Egypte, qui se trouve à quelques kilomètres au sud de Gaza, refuse elle d’ouvrir ses frontières pour le moment. La situation devrait être encore plus tendue car Israël devrait lancer une opération d’ampleur inédite dans les jours qui viennent sur le territoire au sud de l’Etat hébreu. Mais le Hamas dispose d’une arme qui pourrait peser lourdement, de nombreux otages en sa possession. Pendant ce temps-là à Tel-Aviv, une manifestation contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou a eu lieu.