La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès est-elle dans le déni ?

La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine Dupont de Ligonnès, a coécrit avec son mari le livre "Xavier, mon frère présumé innocent" dans lequel elle assure que son frère est innocent. Disparu depuis 13 ans, le père de famille est le principal suspect dans les meurtres de sa femme, Agnès et de ses quatre enfants, dont les corps ont été découverts enterrés sous la terrasse de la maison familiale. Christine Dupont de Ligonnès affirme que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant quelque part avec Agnès et les enfants. D'après elle, son frère a été exfiltré avec sa famille aux États-Unis, pays pour lequel il travaillait en secret. Stéphane Goldenstein, l'avocat de Christine Dupont de Ligonnès, est revenu sur les déclarations de sa cliente lors de son interview pour BFMTV à l'occasion de la sortie de son livre et explique ne pas y croire lui-même.

