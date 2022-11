45 à 68% des hommes aimeraient avoir un pénis plus gros

Le sexe masculin était à l’honneur du côté de l’Angleterre. La chaîne anglaise Channel 4 a diffusé un documentaire sur les discriminations autour de la taille des pénis. Selon une étude, 45 à 68% des hommes aimeraient avoir un pénis plus gros. Or, la perception des sexes masculins a beaucoup évolué selon les siècles. En effet, dans l’imaginaire de la Grèce antique, on pensait qu’avoir un gros pénis entraînait un manque de contrôle sur ses pulsions.