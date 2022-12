La technique plutôt surprenante des footballeurs anglais pour éviter les crampes

Depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, on a remarqué que les chaussettes des joueurs anglais sont souvent découpées ou trouées. Ces trous sont toujours visibles au même endroit : sur le mollet. En effet, les joueurs considèrent que les chaussettes neuves sont trop serrées et qu’elles gênent la circulation sanguine et favorisent les crampes.