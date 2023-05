La tendance de la “chemise de métro” pour éviter le harcèlement dans les transports

Une tendance prend de l’ampleur à New York, celle de la “chemise de métro”. Sur TikTok, les femmes sont de plus en plus nombreuses à porter une chemise ample et informe par-dessus leur tenue dans le métro pour se protéger des regards et du harcèlement dans les transports. En 2016, une étude française a révélé qu’une femme sur deux a modifié sa tenue au moment de prendre les transports en commun pour éviter les gestes déplacés.