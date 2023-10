La vente à prix coûtant, la nouvelle trouvaille du gouvernement pour calmer les esprits

Après le camouflé autour de la vente à perte de l’essence la semaine dernière, annoncée par Elisabeth Borne, le gouvernement aurait trouvé une nouvelle alternative, la vente à prix coûtant. Cette fois-ci, la Première ministre avait pris ses précautions en réunissant les distributeurs à Matignon, lors d’une réunion. Une annonce qui a déjà ouvert une confrontation entre les différents distributeurs sur le sujet. On parlerait de 1 à 2 centimes sur le litre, mais selon certains consommateurs la marge serait beaucoup plus élevée, allant jusqu’à 20 centimes. Dans la foulée, Emmanuel Macron a également annoncé le retour du chèque énergie d’un montant de 100 euros par an et par voiture pour les ménages les plus modestes. Pendant ce temps-là, l’opposition s’agace.