La victoire de Lula au Brésil redonne de l’espoir à Jean-Luc Mélenchon

Lula a remporté pour la troisième fois l’élection présidentielle au Brésil, avec 50,9% des voix, face à Jair Bolsonaro. Lors de sa campagne, il a promis un retour à la croissance économique et aux politiques sociales qui avaient permis, pendant ses deux premiers mandats entre 2003 et 2011, de sortir de la pauvreté des millions de Brésiliens. Le jour de sa victoire, Lula a prononcé un discours très similaire à celui de 2002. Or, le pays a beaucoup changé en vingt ans et sa victoire a été plus difficile à obtenir cette fois-ci. Seuls deux millions de voix l’ont séparé de Jair Bolsonaro. Néanmoins, sa victoire a redonné beaucoup d’espoir à l’un des grands admirateurs de Lula en Europe : Jean-Luc Mélenchon. Tous les deux ont des parcours quelques peu similaires et se sont rencontrés en plusieurs occasion. La victoire de Lula en 2002 a été possible grâce à une alliance avec le centre. Et sa victoire vingt ans plus tard a été permise par une très grande alliance regroupant les partis de la gauche radicale jusqu’à la droite conservatrice. Un scénario peu vraisemblable pour Jean-Luc Mélenchon qui peine déjà à composer avec la gauche française.