La victoire judiciaire, politique et médiatique d’Eric Dupond-Moretti

Après sa relaxe par la Cour de Justice de la République, Eric Dupond-Moretti s’est rendu à l’Elysée, avant de prendre la parole sur le plateau d’Anne-Sophie Lapix sur France 2. C’est en faisant profil bas et d’une voix posée que l’actuel garde des Sceaux s’est exprimé, montrant son envie de tourner la page de cet épisode, et sa fiabilité en tant que ministre auprès notamment d’Emmanuel Macron. La photographe officielle du président a d’ailleurs parfaitement mis en scène leur tête à tête d’hier soir. Une victoire judiciaire, médiatique et politique pour le ministre de la Justice, et une défaite cinglante pour ses détracteurs. Notamment l’extrême droite et l’extrême gauche qui ont critiqué la Cour de Justice de la République, qui a été créée en 1993, et que François Hollande et Emmanuel Macron ont voulu supprimer.