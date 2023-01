Ces figures de la France insoumise mises à l’écart de la vidéo bilan de 2022 du parti

Une vidéo publiée le 26 décembre par La France insoumise a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Elle fait le bilan de l’année écoulée et revient sur la campagne présidentielle et celle des législatives. Dans cette vidéo, on voit beaucoup Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire et aussi le nouvel homme à la tête du parti, Manuel Bompard. Elle met en avant les nouveaux députés comme Rachel Keke, Clémence Guetté et Aymeric Caron. Mais on note aussi l’absence de plusieurs parlementaires importants comme François Ruffin, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière et Eric Coquerel. Justement ceux qui ont osé critiquer la nouvelle direction du parti.