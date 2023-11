La visite d’Emmanuel Macron en Suisse, huit ans après celle d’un président français

C’est un évènement. Emmanuel Macron a procédé à une visite d’Etat en Suisse ce mardi soir. Cela faisait huit ans qu’un chef d’Etat français n’avait pas rendu visite à nos voisins. C’est à l’aéroport de Bern que l’actuel président de la République et son épouse Brigitte Macron ont atterri, accueilli par le président de la confédération, Alain Berset, et sa femme Muriel. Les journaux suisses ont largement titré sur cette visite. On peut notamment lire dans le journal Le Temps : « Le sujet passionne les Suisses, mais pas le débat français, il faut bien l’avouer ». Et pour cause, ce déplacement n’est même pas mentionné sur l’agenda officiel d’Emmanuel Macron sur le site de l’Elysée. La dernière visite de François Hollande en 2015 était elle la première déjà depuis 17 ans. Pire, celle d’avant François Mitterrand remontait à 73 ans auparavant.