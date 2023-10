La visite diplomatique à très haut risque de Joe Biden en Israël

La situation est chaque jour un peu plus tendue à Gaza. Les bombardements des troupes israéliennes s’intensifient, et l’Etat hébreu continue de masser des troupes aux abords de la bande de Gaza. Mais l’offensive d’ampleur annoncée notamment par Benyamin Netanyahou n’a pas encore eu lieu. Pendant ce temps-là, l’aide humanitaire est toujours bloquée. Ce mercredi, Joe Biden se rendra à Tel Aviv pour une visite diplomatique exceptionnelle à très haut risque. Le président américain pourrait légèrement freiner l’action israélienne. Emmanuel Macron devrait lui aussi se rendre bientôt sur place auprès de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien dans l’œil du cyclone dans son pays après notamment les nombreuses images de propagande du Hamas à travers lesquelles on apprend que l’attaque lourdement meurtrière sur le sol de l’Etat hébreu était préparé depuis plusieurs années. Une manifestation a d’ailleurs eu lieu à Tel Aviv ce week-end en ce sens.