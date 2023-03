La visite officielle de Charles III en France est-elle VRAIMENT une bonne idée ?

C’est dans un contexte de grande tension que le nouveau souverain britannique Charles III se rend en France pour 3 jours. Au programme : une cérémonie sous l’Arc de Triomphe, un discours au Sénat, une visite de galerie ou encore de marché aux fleurs, et surtout – et c’est ce qui dérange le plus – un dîner d’Etat entre le roi Charles III et le président Emmanuel Macron au château de Versailles. Alors que les manifestations sont de plus en plus violentes, que les poubelles s’amoncellent dans les rues, symboliquement, cela ne passe pas. Qu’en pensent les députés ? La politique intérieure doit-elle influencer les relations diplomatiques ?