La vraie parole des Français vrais de Pablo Mira : coiffeur, esthéticienne, vacances et Parcoursup

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les mardis, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais, ceux qui n’ont pas peur de dire les choses comme elles sont. Forcément, après une première semaine de déconfinement, ça partait un peu dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Globalement, on aura surtout retenu la réouverture des coiffeurs et des esthéticiennes – parfait quand on veut se faire le SIF – le retour du football et l’annonce des résultats Parcoursup.