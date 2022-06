La vraie vie d’Anne Depétrini : comment l’été est passé d’ultra cool à ultra glauque

Avant le soleil, c’était synonyme de joie. Maintenant, l’été se rapproche plus des flammes de l’enfer. Ruées sur les ventilateurs, coulées de sébum et surtout, augmentation des crimes. Avec l’arrivée quasi systématique de la canicule, la chaleur n’a plus rien d’amusant. Seul avantage avec cette hausse des températures : les villes du Nord deviendraient presque agréables. Cette semaine dans sa chronique, Anne Depétrini nous explique pourquoi le réchauffement climatique a rendu nos étés (et notre avenir) beaucoup plus sombres.