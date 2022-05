La vraie vie d’Anne Depétrini : comment progresser face à si peu de réelles avancées ?

Nomination très médiatisée d’Élisabeth Borne comme deuxième femme de l’histoire à Matignon, remise en cause du droit à l’avortement aux Etats-Unis, débat sur l’autorisation du port du burkini à la piscine et refus du joueur du PSG, Idrissa Gueye, de porter un maillot aux couleurs LGBT. L’écologie, elle aussi, n’échappe pas à ce bilan hebdomadaire mitigé : si le tout plastique vient d’être interdit en France, il n’empêche pas le Pakistan d’étouffer sous plus de 51°C. Alors oui, les choses ne reculent pas pour le féminisme, la lutte contre l’homophobie ou la biodiversité. Mais elles n’avancent pas vraiment non plus. Cette semaine dans sa chronique, Anne Depétrini revient sur ces causes pour lesquelles les progrès sont encore loin d’être satisfaisants.