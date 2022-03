La vraie vie d’Anne Depétrini : débarrassez-vous de votre culpabilité

Avant, les infos, c’était le soir au JT de 20h. Mais maintenant, l’info c’est partout, tout le temps, sans interruption. À la télévision, sur internet, dans nos téléphones toute la journée on entend de nouvelles infos, on reçoit des push pour nous apprendre ici que la guerre nucléaire n’est pas loin, là que la banquise continue de fondre. Alors qu’en réalité notre cerveau n’est pas fait pour gérer autant d’informations, en même temps, tout le temps. On n’a plus le temps de prendre du recul, de se poser. Il est grand temps, justement, de le prendre et de respirer.