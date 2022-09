Anne Depétrini : est-ce vraiment une bonne chose de rester en vie coûte que coûte ?

Vivre longtemps, c’est bien. Mais vivre longtemps et en bonne santé, c’est encore mieux. En France pourtant, le sujet de la fin de vie est tabou. Il l’est encore plus lorsqu’il est question de choisir sa propre mort. Mais en y pensant, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre longtemps coûte que coûte ? Cette semaine dans sa chronique, Anne Depétrini interroge sur le débat de la fin de vie et sur l’utilité (ou non) de vivre encore plusieurs centaines d’années.