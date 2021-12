La vraie vie d’Anne Depétrini : et si vous preniez de mauvaises résolutions ?

Qu’on le veuille ou non, qu’on le fasse consciemment ou pas, il y a toujours un moment, quand arrive la fin de l’année, où on pense aux bonnes résolutions qu’on devrait prendre. Arrêter de fumer, mieux manger, faire plus de sport, passer plus de temps en famille ou avec ses amis. Le 31 au soir, dans un coin de nos têtes, on y pense, on se dit qu’on aurait bien envie de devenir une meilleure personne. Alors on se fixe des objectifs. Qu’on ne tiendra jamais. Donc on culpabilise. Et si on s’évitait tout ça ?