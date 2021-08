La vraie vie d’Anne Depétrini : la gênance

Cette année, l’équipe de Quotidien a une nouvelle recrue : Anne Depétrini. Pour sa première chronique, elle veut vous réconcilier avec la honte, la bonne grosse gênance qu’on a tous et toutes connue. Celle qui nous a fait dire « bisous » au téléphone à notre chef, qui nous a fait liké – par erreur – le post de 2013 de notre ex – ou de sa nouvelle meuf. Celle du texto envoyé à la mauvaise personne ou de la culotte coincée dans la jupe. La gêne quoi, celle qui fait partie de nos vies à tous. Et peut-être même pour le mieux.