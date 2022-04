Anne Depétrini : le bon vieux temps de la gauche VS la droite

Vous vous rappelez les élections présidentielles du XXe siècle ? C’était un combat simple : la gauche contre la droite. Avant, la gauche voulait aider les pauvres à être moins pauvres. La droite voulait aider les riches à devenir plus riches. Un débat de valeurs, mais aussi d’idées sur le futur de la société française. Une époque où, à chaque élection, on passait d’un côté à l’autre. Mais bon, ça, c’était avant. Maintenant on ne sait plus trop où sont passées la gauche et la droite. Et à les voir, même les candidats ne savent plus trop où ils en sont.