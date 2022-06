La vraie vie d’Anne Depétrini : le grand patatras de la vie

Manuel Valls qui passe de Premier ministre et qui, patatras, n’arrive même pas à se faire élire député ? Yannick Noah gloire du tennis et qui patatras rate les quelques points qui le sépare de la victoire ? Zidane à deux doigts de se faire canoniser et qui, patatras, met un gros coup de boule ? C’est ça, le grand patatras de la vie. Pour les simples mortels, c’est pas toujours grand-chose, pour les stars c’est, au moins, un bon moyen de garder les pieds sur terre.