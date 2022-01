La vraie vie d’Anne Depétrini : ode à Thomas Pesquet

Parce qu’il représente l’homme parfait, celui qu’on prendrait forcément pour un serial killer si on le croisait avec son CV de dingue sur les réseaux sociaux. Celui dont on se dirait « non mais là, il ment quelque part, y’a un loup ». Et pourtant non. Tout est vrai. Et ça c’est fou.