La vraie vie d’Anne Depétrini : quitte à avoir peur de la guerre, autant rêver à la paix

Après deux ans de pandémie, l’éclaircie des derniers jours nous avait fait espérer un retour aux jours heureux, aux jours tranquilles. Jusqu’à ce qu’un Vladimir Poutine sous acide décide de faire la guerre à l’Ukraine et de menacer le reste du monde de représailles nucléaires. Alors oui, on a peur, on assume, on n’est pas forcément les plus bagarreurs, on se demande tous si la guerre va arriver jusqu’à chez nous et ce qu’on pourra bien faire à ce moment-là.