La vraie vie d’Anne Depétrini : quitte à se faire briser le cœur cet été, mieux vaut vivre l’amour en vrai ?

L’été, c’est incontestablement la saison des amours. Mais avec les réseaux sociaux, on a perdu l’habitude de draguer « en vrai ». On se transforme en membre du FBI pour retrouver l’heureux élu sur Internet, on like, on scrute les stories de l’autre et surtout, on attend sans que rien ne se passe. Donc, plutôt que patienter derrière son téléphone, Anne Depétrini nous pousse, ce vendredi 24 juin, à sortir et à rencontrer des gens dans la vraie vie. Car, quitte à se faire briser le cœur, mieux vaut vivre des vrais trucs avec de vraies personnes.