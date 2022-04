La vraie vie d’Anne Depétrini : voter c’est parfois un peu gênant, mais c’est surtout très important

L’élection présidentielle, c’est un peu comme celle des délégués. On attend pour élire son préféré, celui qui fait les meilleures promesses : le côté solennel et la gêne en supplément. Mais voter, c’est surtout un droit même si on a tendance à l’oublier comme nous le rappelle Anne Depétrini dans sa chronique.