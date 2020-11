La zone Mazaurette : 3 bons conseils sexo, mais pas que, pour survivre au reconfinement

En savoir plus sur Yann Barthes

On ne le dira jamais assez : le sexe a un impact sur nos santés mentales. Parfois dans le mauvais sens : injonctions sociales, culpabilisation, pression,…. Mais, dans la majeure partie du temps heureusement, dans le bon sens : le sexe booste le moral. Encore faut-il pour ça être dans le bon mood. Avec la crise sanitaire, le reconfinement, le moral des Français est en berne, pas facile alors d’avoir envie de faire des folies. Alors on se détend, on profite du temps dont on dispose – même s’il est limité – et surtout, surtout, on ne se met pas de pression inutile. Et on n’en met pas à son ou sa partenaire. Les bons conseils de Maïa Mazaurette.