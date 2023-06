La Zone Mazaurette – 51 hommes accusés de viol sur une femme à la demande de son mari

Le Monde a publié ce mercredi 21 juin une enquête signée Lorraine de Foucher, journaliste spécialiste des violences sexuelles et sexistes. Elle y raconte l’enfer d’une femme « livrée aux viols d’au moins 51 hommes par son mari ». Dans l’article, six des hommes mis en cause se défendent de toute accusation de viol, qu’ils estiment impossible puisque « le mari a donné sa permission ». En creux, c’est toute la question de l’appartenance d’une femme à son époux que la journaliste dénonce.