La Zone Mazaurette : 6min53 de théâtre politique pour Elisabeth Borne à l’Assemblée

Maïa Mazaurette revient sur la prise de parole de la Première ministre Elisabeth Borne à l’Assemblée. Entre opposition criée haut et fort par les Insoumis, profil bas chez les députés de la majorité et les Républicains, le Rassemblement national et leurs gestes équivoques, combien de jours encore pour Elisabeth Borne à la tête du gouvernement ?