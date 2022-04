La Zone Mazaurette : à quel âge faut-il commencer à parler sexualité aux enfants ?

Doit-on aborder les questions d’orientation et d’identité à l’école ? Pour Marine Le Pen, la réponse est non. Côté Emmanuel Macron, c’est un non catégorique pour l’école primaire, mais pas pour le collège. Aujourd’hui, le programme de l’Éducation nationale exclut la sexualité et l’intimité du programme scolaire des 6-11 ans. D’après une étude américaine, les enfants se posent ces questions dès l’âge de 13 ans. Aux États-Unis, le débat fait rage entre États, où certains ont décidé d’inclure les questions LGBT à leur programme scolaire.