La Zone Mazaurette : à quoi ressemble l’éducation sexuelle à l’école ?

En France, le programme de l’éducation sexuelle à l’école comporte trois grands ensembles : l’aspect biologique, l’aspect émotionnel et psychologique et l’aspect juridique et social. En moyenne, les élèves français ne feront que 13% de ce programme et plusieurs sujets ne seront jamais discutés, comme la question du genre.