La zone Mazaurette – Affaire Pierre Ménès : embrasser quelqu’un par surprise n’est ni drôle, ni légal

Depuis la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope » sur le sexisme dont sont victimes les femmes journalistes sportives, Pierre Ménès se retrouve au cœur de la polémique. Mis en cause par le documentaire pour des faits d’agressions sexuelles sur les journalistes Marie Portolano et Isabelle Moreau, Pierre Ménès est également accusé d’avoir agressé la chroniqueuse Francesca Antoniotti en l’embrassant de force au cours d’une émission sur C8. Cette semaine, Maïa Mazaurette revient sur cette affaire et pose les bonnes questions : est-ce qu’embrasser quelqu’un par surprise est une violence sexuelle ? Est-ce que c’est drôle ? Est-ce que cette polémique autour de Pierre Ménès est utile ? Et enfin, pourquoi ces actes font-ils scandale aujourd’hui ?