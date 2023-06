La Zone Mazaurette : Al Pacino et Robert De Niro sont-ils trop vieux pour être pères ?

Après Robert De Niro, 79 ans, c’est Al Pacino, 83 ans qui a accueilli un nouvel enfant. Ce n’est pas nouveau à Hollywood puisque Charlie Chaplin est devenu père à 73 ans et Richard Gere à 69 ans. Est-ce trop vieux ? La qualité du sperme d’un homme commence à décliner dès la trentaine impactant principalement la mobilité des spermatozoïdes. Plus l’âge de l’homme augmente, plus le nombre de fausses couches est important et plus le risque d’anomalies chromosomiques est élevé. Par conséquent, il n’est plus possible de faire un don de sperme à partir de 45 ans en France. La célèbre question “est-ce que sucer c’est tromper ?” posée par Thierry Ardisson dans son émission “Tout le monde en parle” mérite réponse. Une étude européenne établit que 78% des Espagnols et des Anglais estiment qu’il s’agit d’une infidélité, contre 69% des Italiens et 40% des Français.