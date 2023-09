La zone Mazaurette : Alain Juppé raconte sa crise de la quarantaine

Alain Juppé a récemment publié ses Mémoires. A cette occasion, l’ancien Premier ministre était invité de France Inter lundi 11 septembre. Il a été invité à s’exprimer sur l’un des passages du livre : « Le démon de midi m’avait saisi au tournant de la quarantaine. J’avais toujours été sensible à la beauté des femmes. La politique multiplie les tentations. J’eus donc des aventures, la plupart sans lendemain ». L’homme politique de 78 ans a notamment répondu : « Je ne suis pas un monstre froid, j’aime les femmes, j’aime la beauté féminine (…) je me suis marié très jeune, c’est peut-être pour ça qu’à 40 ans, j’ai éprouvé le besoin de « batifoler » ici ou là. La fameuse « crise de la maturité ». Le week-end dernier, Kanye West et sa femme, Bianca Censori, avaient choisi l’Italie et Venise afin de passer un peu de temps en amoureux. Une ville pourtant remplie de paparazzis qui ont capturé un moment particulièrement intime du couple sur un bateau. L’occasion de s’intéresser à un récent sondage de The Vacationner dans lequel on découvre le Top 5 des transports où les Américains ont déjà fait l’amour : l’avion le train, le bus, le taxi et enfin le bateau. Dans un vol reliant l’Angleterre à Ibiza, un couple a justement été surpris entrain de faire l’amour dans les toilettes d’un avion, avant d’être arrêté par la police à leur descente de l’appareil. Ils rejoignent donc ce que les Anglais appellent le « Mile High Club », une référence datant de 1785 lorsque des personnes fantasmaient sur les relations sexuelles au sein de montgolfières. Un fantasme qui plairait à 26% des Français, et légalement réalisable puisqu’une entreprise de Las Vegas vend des vols spécialement affrétés pour cela.