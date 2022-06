La Zone Mazaurette : Amber Heard, victime pas assez idéale

Après 52 jours de procès entre Johnny Depp et Amber Heard, le jury a rendu son verdict. L’actrice est reconnue coupable de diffamation envers son ex-mari, après avoir dénoncé dans un journal les violences conjugales qu’elles auraient subies. Pendant 52 jours, en direct, le monde entier a pu assister au déballage de l’intimité d’un couple dysfonctionnel et violent. Pendant 52 jours surtout, on a constaté une extrême polarisation du public en faveur de Johnny Depp. Sur les réseaux sociaux, Tik Tok en tête, ont été publiées des centaines de milliers de vidéos moquant Amber Heard, chacune de ses réactions physiques ou prises de parole. Comment en est-on arrivé à une situation dans laquelle une femme qui dénonce des violences se retrouve victime de davantage de violences ?