La Zone Mazaurette : Anastasia Biefang, soldate transgenre au Tinder trop sulfureux pour l’armée

Anastasia Biefang n’est pas une inconnue en Allemagne. Lieutenante-colonelle, elle est la première haute gradée transgenre de la Bundeswehr. Si on reparle d’elle aujourd’hui, c’est parce qu’elle fait l’objet d’une mesure disciplinaire à cause de… son compte Tinder, jugé trop explicite par l’armée allemande. Ce n’est plus un secret pour personne, les femmes aussi apprécient la pornographie. Mais pas n’importe laquelle. Dans une récente étude, l’université de Montréal nous apprend que deux-tiers des femmes aiment lorsqu’il y a de l’agressivité. Prudence toutefois : ce n’est pas parce qu’elles sont nombreuses à aimer ce type de scène dans un film porno qu’elles aiment le sexe agressif pour autant.