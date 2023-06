La Zone Mazaurette – Annecy : se projeter et se protéger

Sur les six victimes de l’attaque au couteau à Annecy, quatre sont de jeunes enfants en bas âge, entre 22 et 36 mois. Il est très rare qu’un agresseur s’en prenne à des victimes aussi jeunes. Le crime en est d’autant plus effroyable et provoque une forte empathie auprès de celui qui l’apprend. Comment peut-on se projeter pour compatir, tout en se protégeant ? Maïa Mazaurette pose la question au psychiatre Antoine Pelissolo.