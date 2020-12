La zone Mazaurette: avec l’arrivée des femmes au pouvoir, il a fallu imaginer des "postes" pour leur conjoint(e)

En savoir plus sur Yann Barthes

Le 20 janvier prochain, Kamala Harris deviendra la première femme vice-présidente et la première femme noire à occuper ce poste. Si on parle beaucoup de ce succès, on parle aussi beaucoup de son mari, Doug Emhoff, qui s’apprête donc à devenir le premier Second Gentleman du pays. C’est tellement nouveau que même Joe Biden a du mal à se faire à l’idée, la preuve, il appelle Doug Emhoff « la femme » de Kamala Harris. Pourtant, ailleurs dans le monde, il y a désormais autant de couples au pouvoir qu’il existe de couples tout court.