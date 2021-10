La Zone Mazaurette : Bisexualité sans sélection, désir conditionné et handicap sans inquiétude

Tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes nos questions sur le sexe. Cette semaine, elle répond à Julie, qui se demande si on doit choisir une préférence quand on est bisexuel, à Yannis qui veut savoir comment aborder la question du handicap dans une nouvelle relation et à Charlotte qui se demande si le désir est conditionné.