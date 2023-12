La Zone Mazaurette : « Bottoms », le teen movie dans l’air du temps

Maïa Mazaurette débute sa chronique sexe hebdomadaire par un « teen movie » qui révolutionne le genre actuellement. « Bottoms » met en scène des héroïnes lesbiennes qui créent un fight club au sein de leur lycée, avec comme unique objectif de coucher avec les plus belles filles de l’établissement. Les clichés des « teen movie », de la fille populaire cruelle, au quaterback pas très malin, sont respectés, mais dans l’air du temps autour notamment de l’homosexualité. Maïa Mazaurette tente de répondre à la question d’Anne Roumanoff, invitée du soir, qui se demande pourquoi est-ce que ça dérange lorsqu’une femme est en couple avec un homme plus jeune ? La chroniqueuse sexe explique dans un premier temps que dans 4 couples français sur 5, l’homme est plus âgé. Elle pointe du doigt la normalisation, et notamment à travers les films. Celui de Ridley Scott sur Napoléon met en lumière un homme plus âgé que sa partenaire, alors que la réalité était tout autre. Le grand reporter Wilson Fache, invité de Quotidien, se questionne sur l’impact de la guerre sur les relations sexuelles. Maïa Mazaurette explique que la guerre peut pousser le désir dans deux relations complètement opposées. Une abstinence d’un côté, et une hypersexualité de l’autre face à la perspective de la mort, mais également pour assurer le futur du pays en faisant des bébés. En Ukraine, la plateforme « Resex » aide les soldats de retour du front à retrouver une vie sexuelle. Maïa Mazaurette met en lumière à travers un planisphère et selon les recherches pornographiques associées, les pays où les personnes préfèrent les seins, et d’autres où les fesses sont favorisées. En France, et plus globalement en Europe, les seins semblent l’emporter.