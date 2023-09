La Zone Mazaurette – Bryan Johnson, ce milliardaire met tout en œuvre pour retrouver le pénis de ses 18 ans

Ces derniers temps, Bryan Johnson, un personnage haut en couleur, fait parler de lui aux Etats-Unis, après s’être lancé dans un processus millimétré de rajeunissement. Ce milliardaire de 46 ans n’a en effet qu’un seul objectif, retrouver un âgé biologique de 18 ans. Et pour cela, il met absolument tout en œuvre, en ingérant 111 pilules par jour, en se nourrissant seulement le matin, ou encore plus étonnant, en se transférant des litres du plasma de son propre fils. Mais l’homme suivi par 30 docteurs ne s’arrête pas en si bon chemin. Il souhaite désormais retrouver le pénis de ses 18 ans, et pour cela, il procède notamment à une thérapie par ondes de choc. L’image a fait le tour du monde en seulement quelques heures. Après avoir remporté la finale de la Coupe du monde féminine 2023, la sélection espagnole a été frappée par un scandale. Celui du « baiser volé » du président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubiales à Jennifer Hermoso, l’une des meilleures joueuses de l’équipe ibérique, durant la cérémonie de remise des médailles. Depuis, l’homme est dans la tourmente, se défendant tant bien que mal, mais refuse de démissionner de son poste, alors que la sportive a elle porté plainte pour « agression sexuelle ». Dans le code pénal français il est en tout cas bien indiqué qu’un baiser peut être une agression sexuelle. Le« ghosting », le fait de mettre fin à une relation du jour au lendemain sans donner de nouvelles, est de plus en plus répandue chez les jeunes. En ce sens, l’application de rencontres féministe Bumble donne désormais la possibilité à ses utilisateurs de dénoncer les « ghosteurs ». La question du rôle de la prostate dans le plaisir est un sujet relativement tabou. Pourtant, on peut lire dans un papier universitaire datant de 2017 qu’elle « peut générer des sensations extatiques, exceptionnellement plaisantes, et surpassant souvent le plaisir obtenu par la seule stimulation par le pénis ». Tout est dit.