La Zone Mazaurette : ce que la censure du titre culte "Fairytale of New York" dit de nous

« Fairytale of New York », le titre des Pogues, est depuis des années la chanson préférée des Anglais. Problème : en 2022, certains passages du titre, aussi culte soit-il, ne passent plus. Si bien que la BBC a tout simplement décidé de le censurer en remplaçant les passages incriminés.