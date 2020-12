La zone Mazaurette: ces enfants qui changent le monde

En savoir plus sur Yann Barthes

On en parlait mardi soir avec Willy Papa dans son Petit Q : les enfants aussi changent le monde. La preuve avec Gitanjali Rao, jeune scientifique américaine de 15 ans déclarée « Kid of the Year » par le prestigieux magazine Time. Avant elle, Greta Thunberg avait elle aussi fait la couverture. Et encore avant elle, Malala Yousafzai recevait le prix Nobel de la paix à tout juste 17 ans. Preuve, s’il en était besoin, que la jeune génération a de la ressource, qu’elle s’affirme et qu’on lui laisse, enfin, un peu plus de place. On en parle avec Maïa Mazaurette.