La Zone Mazaurette : ces symboles du féminisme détournés par l'extrême droite

Le poing levé, les sorcières, Rosy la riveteuse, l’hymne des femmes, le ruban blanc font parties de la symbolique du féminisme que l’on croise de plus en plus souvent dans notre vie quotidienne. On l’a vu avec l’image forte de Sandrine Rousseau formant un triangle avec ses mains en pleine l’Assemblée nationale. Mais les symboles sont puissants et peuvent être détournés. L’extrême-droite essaie d’occuper le terrain du féminisme, avec notamment le collectif Némésis. Le droit des femmes y est abordé mais avec un discours portant sur l’insécurité dans le but de porter un message xénophobe.