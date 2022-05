La Zone Mazaurette : c’est quoi au juste la détransition ?

Entre 1,2% et 2,7% des enfants et ados s’identifient comme transgenre, c’est-à-dire ne se sentant pas alignés avec leur genre de naissance. Depuis plusieurs années, ces enfants et adolescents peuvent être accompagnés pour changer de genre, pour faire ce qu’on appelle une « transition ». Mais ceux dont on parle le plus ces derniers mois, ce sont ceux qui veulent faire le chemin inverse, qui une fois leur transition achevée souhaitent, parfois des mois, parfois des années plus tard, revenir à leur genre de naissance. Ils sont peu, environ 2,5%, mais ils sont ultra médiatisés, notamment par les conservateurs qui y voient la preuve d’un « lobbyisme trans » et d’un phénomène de mode.