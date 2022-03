La Zone Mazaurette : c’est quoi "être un homme" en temps de guerre ?

Avec la guerre remontent à la surface certains codes masculins, pas toujours les plus progressistes. Exemple ce lundi sur le compte Instagram d’Emmanuel Macron. Mal rasé, les traits tirés, défait de son costume habituel pour un sweat à capuche, le président joue sur un « effet Zelensky ». Depuis le début de l’invasion russe dans son pays, le président ukrainien apparaît régulièrement en simple t-shirt, avec une barbe de plusieurs jours, sans se préoccuper d’avoir l’air épuisé ou peu apprêté. Depuis trois semaines, Volodymyr Zelensky est devenu l’incarnation du « mâle absolu ». Et qui dit mâle absolu dit, aussi, un certain nombre de clichés que la guerre a tendance à exacerber.