La Zone Mazaurette : c’est quoi un exploit sexuel ?

Cette semaine, le Haut-Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes a publié un rapport très commenté. Pour cause, il révèle que 37 % des Françaises estiment avoir déjà vécu une situation de non-consentement. Mais parmi le flot de statistiques déprimantes, un chiffre fait sourire : près d’un homme sur dix pense que, pour être respecté dans sa virilité, il doit vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis. Sauf qu’en réalité, la définition d’« exploit sexuel » semble plutôt éloignée de celle imaginée par ces hommes. En Italie, des fresques érotiques de près de deux mille ans sont de nouveau accessibles au public à Pompéi. Ce qui est étonnant, c’est qu’elles se rapprochent des codes de la pornographie d’aujourd’hui, avec d’énormes pénis et des positions plutôt alambiquées. Début janvier, plein de nouveaux jouets sexuels ont été dévoilés à l’occasion du salon des innovations technologiques organisé à Las Vegas. Certains viennent tout droit de France, dont un masturbateur pour hommes qui promet 600 va-et-vient à la minute. Mais, est-ce que trop se masturber peut réduire le plaisir ? Il est possible qu’à force de se masturber avec trop d’intensité, un homme perde sa sensibilité, mais ce syndrome est rare comme nous l’explique, ce vendredi 27 janvier, Maïa Mazaurette dans sa chronique sexe.